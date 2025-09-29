Молодожены погибли в Бразилии спустя месяц после свадьбы из-за пьяного водителя

В Боснии и Герцеговине 26-летняя девушка скончалась через несколько дней после свадьбы. Адна Ровчанин-Омербегович вышла замуж за Фариса 13 сентября, а уже через несколько часов после церемонии ей внезапно стало плохо. Девушку доставили в больницу, где она вскоре впала в кому.