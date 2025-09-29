Молодожены погибли в Бразилии спустя месяц после свадьбы из-за пьяного водителя

В Бразилии молодожены были похоронены менее чем через месяц после свадьбы. Как сообщает Metrópoles, Жоао Педро Пруденсио Кардосо и Майнара Франс Шио погибли в результате смертельной аварии.
Поздно ночью они ехали на мотоцикле, когда в них врезалась машина. Позднее полиция выяснила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Юноше было девятнадцать лет, девушке — восемнадцать. Оба скончались на месте происшествия, их брак был зарегистрирован 28 августа, передает издание.
Ранее в день своей свадьбы 20-летняя Алла Ракха из Пакистана умерла от сердечного приступа. Трагический случай произошел 16 февраля в городе Чуниан, после того как завершился свадебный банкет в доме ее отца.
В Боснии и Герцеговине 26-летняя девушка скончалась через несколько дней после свадьбы. Адна Ровчанин-Омербегович вышла замуж за Фариса 13 сентября, а уже через несколько часов после церемонии ей внезапно стало плохо. Девушку доставили в больницу, где она вскоре впала в кому.