В уфимской Нижегородке за более чем 2 млрд рублей построят новый путепровод

В Уфе разработан проект реконструкции ключевого путепровода в микрорайоне Нижегородке, где в настоящее время имеется только один выезд в створе улицы Вагонная. По данным экспертов, существующее сооружение находится в неудовлетворительном состоянии и сможет безопасно эксплуатироваться не более пяти лет.
Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на слова представителей мэрии, проектом предусмотрено строительство нового путепровода рядом с существующим. После открытия движения по новому объекту старый путепровод будет демонтирован. Такое решение позволит полностью сохранить автомобильное движение на период проведения работ.
В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Стоимость строительных работ оценивается в 2,1 миллиарда рублей, однако источник финансирования пока не определен. На разработку проектной документации из бюджета Уфы ранее было выделено 57 миллионов рублей. Подрядчик работ по строительству путепровода — ООО «Техстройпроект».
