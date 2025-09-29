В уфимской Нижегородке за более чем 2 млрд рублей построят новый путепровод

В Уфе разработан проект реконструкции ключевого путепровода в микрорайоне Нижегородке, где в настоящее время имеется только один выезд в створе улицы Вагонная. По данным экспертов, существующее сооружение находится в неудовлетворительном состоянии и сможет безопасно эксплуатироваться не более пяти лет.