Трое альпинистов выжили на Эльбрусе, несмотря на травму товарища и штормовой ветер

Благодаря собственным усилиям всем троим удалось спуститься живыми. Однако один из альпинистов получил перелом лодыжки и теперь нуждается в длительном восстановлении. Погодные условия на высоте были суровыми: сильный ветер, достигавший 50 км/ч, оставил у двух других участников обветренные лица.
Напомним, группа из трёх туристов застряла на высоте 5300 метров на Эльбрусе из-за травмы ноги одного из участников. Всё произошло, когда они спускались с горы. Все трое, предположительно, из Белгорода.
