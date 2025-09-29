В Усть-Донецком Ростовской области началось благоустройство набережной

Благоустройство набережной стартовало в поселке Усть-Донецком Ростовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Основная задача проекта — создание нового общественного пространства, которое станет логическим продолжением уже существующего сквера «Пляжный». Для проведения работ уже закуплена часть материалов, обсуждаются сроки укладки тротуарной плитки и установки малых архитектурных форм. В 2026 году ожидается второй этап благоустройства набережной.
«Этот проект уникален своей преемственностью. Мы создаем единое комфортное пространство вдоль набережной, которое будет синхронизировано с уже полюбившимся жителям сквером», — отметили в администрации Усть-Донецкого района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.