Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В домах Челябинска начали включать отопление

В Челябинске не стали ждать формальных пяти дней и уже в понедельник, 29 сентября, начали включать отопление в домах. Такое распоряжение из-за низких температур и выпавшего снега дал глава города Алексей Лошкин.

Источник: Pchela.News

— Учитывая текущие погодные условия, мы приняли решение сегодня начать отопительный сезон в Челябинске, и было подписано распоряжение на подключение многоквартирных жилых домов, — сообщил Алексей Лошкин. — Этот процесс займёт какое-то время, но эта неделя будет достаточно тёплой, поэтому мы сможем комфортно пройти этот период.

Напомним, что тепло уже подали в Верхнем Уфалее, Карабаше, Катав-Ивановске, Юрюзани, Коркино, Кусе, Кыштыме, Нязепетровске, Озёрске, Октябрьском районе, Пласте, Сатке, Снежинске, Трёхгорном, Усть-Катаве и Чесме. Всего в работу введены 345 котельных. Сейчас отапливается более 1500 объектов социальной сферы и свыше 11,2 миллиона квадратных метров жилья.