В домах Челябинска начали включать отопление

— Учитывая текущие погодные условия, мы приняли решение сегодня начать отопительный сезон в Челябинске, и было подписано распоряжение на подключение многоквартирных жилых домов, — сообщил Алексей Лошкин. — Этот процесс займёт какое-то время, но эта неделя будет достаточно тёплой, поэтому мы сможем комфортно пройти этот период.