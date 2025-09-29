В домах Челябинска начали включать отопление

— Учитывая текущие погодные условия, мы приняли решение сегодня начать отопительный сезон в Челябинске, и было подписано распоряжение на подключение многоквартирных жилых домов, — сообщил Алексей Лошкин. — Этот процесс займёт какое-то время, но эта неделя будет достаточно тёплой, поэтому мы сможем комфортно пройти этот период.
Напомним, что тепло уже подали в Верхнем Уфалее, Карабаше, Катав-Ивановске, Юрюзани, Коркино, Кусе, Кыштыме, Нязепетровске, Озёрске, Октябрьском районе, Пласте, Сатке, Снежинске, Трёхгорном, Усть-Катаве и Чесме. Всего в работу введены 345 котельных. Сейчас отапливается более 1500 объектов социальной сферы и свыше 11,2 миллиона квадратных метров жилья.