Хабаровский неонатолог стала лауреатом Национальной премии России

Лауреатом Национальной премии «Репродуктивное завтра России — 2025» в категории «Первый врач» стала неонатолог, педиатр Перинатального центра Комсомольска-на-Амуре Виктория Штыфорук.
Она выхаживает детей, в которых едва теплится жизнь, они родились глубоко недоношенными, с критическим весом. Но профессионализм и трогательная любовь к беспомощным крохам помогают 34-летнему доктору отводить их от опасной черты. Как ей это удается, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жизнь, которая измеряется в граммах.
Работать с маленькими детьми она начала, еще когда училась в Амурской медицинской академии. Виктория устроилась медицинской сестрой в отделение реанимации новорожденных детей в областную детскую больницу в Благовещенске. Девушка любила этих беспомощных младенцев и от всей души хотела им помочь.
Ее пациентами были недоношенные малыши с низким весом — 800−900 граммов и меньше, малютки с хирургической патологией, которых оперировали в первые сутки их появления на свет. Такие операции проходили на базе реанимации, хирурги и анестезиологи приходили к ним. Говорит, это был ценный опыт.
Казалось, все предрешено, очевидно, это ее место. Но потом она осознала, что реанимация — тяжелейший труд. Ее тогда пугало само слово, а тем более пациенты, которым несколько дней от роду и у них состояние, когда все висит буквально на волоске.
Но, с другой стороны, ей нравилось видеть, как тяжелобольные дети откликаются на заботу. Она чувствовала это ответное движение души всем своим существом.
Так сложилось, что ей доставались самые тяжелые пациенты. Но врачи, уходя, спокойно оставляли молодую медсестру, зная, что она все сделает лучшим образом.
Когда время приближалась к диплому, Виктории предлагали пройти специализацию по реанимации и остаться там врачом, всю работу изнутри она уже знала.
Но Виктория решила для себя, что не свяжет жизнь с новорожденными детьми, ей казалось, что она не сможет сохранить ту душевную трепетность, которая есть в ней сейчас и в которой так нуждаются ее пациенты. Ее на всех не хватит, а привыкание и скептицизм, которые неизбежно со временем возникнут, пугали ее. К незримой чужой боли невозможно привыкнуть.
— Я боялась, что не смогу пронести вот эту чуткость через годы, и потому приняла решение: буду обычным врачом-педиатром, — говорит моя собеседница. — И десять лет назад по распределению приехала в Комсомольск-на-Амуре в пульмонологическое отделение детской городской больницы.
Доктор признается, что это был достаточно стрессовый год. Меньше всего она ожидала, что ей будут недоговаривать абсолютно все — коллеги, медсестры, родители и даже дети, замечает Виктория. Ее это сильно огорчало.
Они говорили неправду намеренно, только бы ребенка не отправили в инфекционное отделение, которое предполагает изоляцию. Через сутки-двое она понимала истинную картину болезни, и ребенка все равно везли в инфекционку, но уходило бесценное время.
— Наверное, я слишком восприимчивый человек, а потому сильно переживала, — признается врач. — В какой-то момент подумала, что вообще уйду из педиатрии. Но в 2016 году познакомилась с заведующей отделением патологии новорожденных детей Светланой Овчинниковой. Тогда и началась моя осознанная любовь к неонтологии.
Быть мостом между двумя мирами.
От врача-неонатолога требуется особая чуткость, чтобы понять, что происходит с ребенком, начинается ли у него какое-то заболевание либо он потихоньку идет на поправку.
Виктория Штыфорук с момента появления недоношенного ребенка — рядом с ним. Может оказать первичную реанимацию, если понадобится. Ее задача — довести малыша до такого состояния, когда его можно перевезти в другую больницу, где его продолжат выхаживать. Таких малышей немного, но в каждом случае — это жизнь, которую надо во что бы то ни стало спасти.
— Я понимаю, что несу ответственность за жизнь, которая измеряется не годами, а часами, граммами, вдохами… Теперь знаю цену тишине, когда в палате нет тревожных сигналов, а только ровное дыхание малыша. Наверное, это призвание — быть мостом между двумя мирами: утробой матери и большой жизнью! — говорит Виктория Штыфорук.
Именно так она относится к своей миссии — дать маленькому беспомощному существу силы бороться и победить. Они ничего не могут сказать, но Виктория научилась понимать состояние ребенка, скажем, по тому, как он плачет. Тут включается наблюдательность и интуиция.
Она обращает внимание на изменение цвета кожи малыша, его реакцию на прикосновения. То есть, казалось бы, для людей, которые не имеют отношения к неонтологии, и даже для мамы — обычные вещи. А для нее — картинка диагноза.
Впрочем, врач-неонатолог часто становится еще и психологом для мамы, у которой нервный срыв. Иногда родственники начинают упрекать ее, дескать, вот если бы ты прислушивалась к себе, родила бы здорового ребенка. И тогда врачу приходится на время спасать маму от близкого окружения.
Виктория говорит, что помнит всех своих пациентов, особенно совсем крошечных. Мальчик остался один из двойни, он был очень слаб. У него началось воспалительное заболевание кишечника, так что пришлось пойти на крайнюю меру — его не кормили несколько дней.
Ушло воспаление, начались изменения в головном мозге — непропорциональный рост желудочков по типу гидроцефалии, то есть водянки. Врач призвала на помощь неврологов.
— Мы все вместе столько пережили, но вытащили этого ребёночка, сейчас мальчику восемь лет, он ходит в первый класс, отличник, играет в футбол, — рассказывает Виктория. — Несколько лет назад семья переехала в западный регион, мама с сыном пришли в поликлинику вставать на учет. Невролог стала читать историю болезни, посмотрела на ребенка, не скрывая крайнего удивления: как? Как это возможно? С подобной патологией ребенок не может так выглядеть! Призналась, что вряд ли они здесь могли бы сделать нечто подобное. Мама в слезах и восторге позвонила в Комсомольск.
Однажды к Виктории пришла женщина, у нее годовалый ребенок с неврологическим заболеванием. Мама опустила руки: ничего не исправишь. Но когда увидела других поистине самоотверженных женщин, пообщалась с ними, встрепенулась и начала спасать ребенка. Через год врачи его не узнали. Прекрасный малыш! От болезни не осталось и следа.
За то время, пока она живет в Комсомольске-на-Амуре, Виктория полюбила этот город, его по-столичному широкие улицы, на которых не приходится стоять в пробках, а потому она везде успевает.
Здесь она встретила свою любовь, ее муж — военный. У них родилась девочка, ей уже четыре года.
Елизавета много чего еще не понимает в жизни, но она точно знает, что мама лечит детей. Девочка безошибочно прикладывает фонендоскоп, чтобы услышать, как человек дышит. Дышит — значит живет!