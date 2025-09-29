Хабаровский неонатолог стала лауреатом Национальной премии России

Но Виктория решила для себя, что не свяжет жизнь с новорожденными детьми, ей казалось, что она не сможет сохранить ту душевную трепетность, которая есть в ней сейчас и в которой так нуждаются ее пациенты. Ее на всех не хватит, а привыкание и скептицизм, которые неизбежно со временем возникнут, пугали ее. К незримой чужой боли невозможно привыкнуть.