Звонок из «поликлиники» обернулся потерей 80 тысяч: мошенники предложили пенсионерке из Иркутска сдать анализы

Сдача анализов обошлась 89-летней женщине из Иркутска в 80 тысяч рублей. Мошенники позвонили пенсионерке и предложили ей пересдать анализы. Чтобы заполнить анкету, нужно было назвали личные данные. Затем сибирячке начали звонить лже-правоохранители, которые утверждали, что она финансировала запрещенные организации. Остановить их действия можно было только при переводе денег на «безопасный счет».
Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, после этого к бабушке пришла незнакомка с сумками для денег. Следом мужчина забрал «посылку», в которой лежало 80 тысяч рублей.
— Всего за прошедшие 3 дня от действий телефонных мошенников пострадали 16 жителей Иркутской области. Они отдали аферистам около 4,6 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе полиции.
Так, 61-летней жительнице Ангарска позвонил якобы специалист по торговле и предложил легкий заработок на акциях. Поверив в эту схему, женщина в течение месяца переводила деньги на указанные «брокерские счета» и таким образом лишилась 1,7 миллиона рублей.