Звонок из «поликлиники» обернулся потерей 80 тысяч: мошенники предложили пенсионерке из Иркутска сдать анализы

Сдача анализов обошлась 89-летней женщине из Иркутска в 80 тысяч рублей. Мошенники позвонили пенсионерке и предложили ей пересдать анализы. Чтобы заполнить анкету, нужно было назвали личные данные. Затем сибирячке начали звонить лже-правоохранители, которые утверждали, что она финансировала запрещенные организации. Остановить их действия можно было только при переводе денег на «безопасный счет».