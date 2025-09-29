Ричмонд
Во Владивостоке из-за порыва на водопроводе более 100 домов остались без воды

Аварийные службы устраняют последствия аварии.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке днём 30 сентября произошёл аварийный порыв на водопроводе в районе улицы Некрасовской. Без холодного водоснабжения остались свыше ста домов в Ленинском и Первореченском районах, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в МЦУ Владивостока, на месте уже работает ремонтная бригада, устраняющая последствия. Ориентировочное время восстановления подачи воды — до полуночи 30 сентября.

Напомним, на этой неделе в городе запланированы масштабные отключения воды из-за профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к временным неудобствам и следить за информацией от коммунальных служб.