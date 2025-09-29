Уроженка Владивостока Лилия Ахаимова прошла в третий этап нового проекта на ТНТ

Новый выпуск спортивного шоу, где более 100 атлетов соревнуются за денежный приз и проходят серьезную проверку на физическую и психологическую прочность, чуть не стал последним для Лилии Ахаимовой. Участников ждало испытание второго этапа, проходящее в командном зачете. Принимало участие четыре команды по 25 человек. Капитанами команд стали Алексей Бондаренко, Владислав Поляшов, Леонид Готовский, Анжелика Тиманина.