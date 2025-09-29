Уроженка Владивостока Лилия Ахаимова прошла в третий этап нового проекта на ТНТ

Уроженка Владивостока Лилия Ахаимова прошла в следующий этап третьего сезона проекта «ТИТАНЫ» (18+). Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике была на грани вылета с шоу. Девушке пришлось пройти испытание на вылет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе телеканала.
Новый выпуск спортивного шоу, где более 100 атлетов соревнуются за денежный приз и проходят серьезную проверку на физическую и психологическую прочность, чуть не стал последним для Лилии Ахаимовой. Участников ждало испытание второго этапа, проходящее в командном зачете. Принимало участие четыре команды по 25 человек. Капитанами команд стали Алексей Бондаренко, Владислав Поляшов, Леонид Готовский, Анжелика Тиманина.
Капитанам предстояло выбрать себе команду. Алексей Бондаренко выбрал себе четвертую команду, в которой и состояла Ахаимова. Испытание второго этапа предполагало командное удержание веса удерживаемого автомобиля — 3 тонны 220 килограммов. С помощью металлических балок участники должны были поднять автомобиль и пересечь обе финишные линии за наименьшее время. Максимально им давалось 20 минут. Однако команда не справилась.
В испытании «на вылет» нужно было запрыгивать на тумбу. Высота для мужчин 60 сантиметров, для женщин — 50. Лилия Ахаимова показала хороший результат совершив более 240 прыжков, что позволило ей пройти в следующий этап проекта «Титаны».
