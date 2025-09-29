В Прикамье растут зарплаты в сфере производства

В Пермском крае значительно выросли зарплаты в рабочих профессиях и производстве. Как сообщают эксперты hh.ru, в рабочих специальностях зарплаты увеличились на 25 процентов и достигли 99,8 тысяч рублей, в производстве рост составил 20 процентов с максимальной зарплатой 93,8 тысяч рублей.
Работодатели стали активнее нанимать сотрудников: количество вакансий в производстве выросло на 9 процентов, в рабочих профессиях — на 18 процентов, в строительстве — на 27 процентов.
Среди высокооплачиваемых рабочих профессий лидируют сварщики с медианной зарплатой 290 тысяч рублей и водители с зарплатой 205 тысяч рублей. Далее следуют маляры и штукатуры (165 тысяч рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (135,1 тысяч рублей), электромонтажники (132,9 тысяч рублей), монтажники (128,3 тысяч рублей) и разнорабочие (118,7 тысяч рублей).
В то же время в ИТ-сфере наблюдается снижение: зарплаты упали на 12 процентов до 81,9 тысяч рублей, а количество вакансий сократилось на 23 процента. В маркетинге зарплаты и спрос на специалистов уменьшились на 11 процентов.