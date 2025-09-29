В Прикамье растут зарплаты в сфере производства

В то же время в ИТ-сфере наблюдается снижение: зарплаты упали на 12 процентов до 81,9 тысяч рублей, а количество вакансий сократилось на 23 процента. В маркетинге зарплаты и спрос на специалистов уменьшились на 11 процентов.