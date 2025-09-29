Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поющий фонтан в «Сириусе» закроется на ремонт с 6 октября

Поющий фонтан в Олимпийском парке приостановит работу на месяц.

Источник: Комсомольская правда

Популярное вечернее шоу Поющего фонтана на Медальной площади на федеральной территории «Сириус» временно приостановят с 6 октября. Это связано с проведением сложных технических работ по восстановлению гидроизоляции чаши фонтана, сообщил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.

По его словам, работы по восстановлению гидроизоляционного слоя, который не обновлялся с момента Олимпиады 2014 года, необходимы для обеспечения сохранности оборудования.

«Чтобы все работало, как часы, “Чаша олимпийского огня” регулярно проходит техобслуживание: воду сливают, чашу бассейна чистят, при необходимости ремонтируют оборудование, — рассказал Плишкин. — Сейчас подошло время для проведения сложных технических работ — необходимо восстановить гидроизоляцию чаши фонтана».

Ремонтные работы планируется завершить в течение месяца. Жители и гости федеральной территории смогут насладиться последними представлениями Поющего фонтана на этой неделе, до начала технических работ.