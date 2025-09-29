Поющий фонтан в «Сириусе» закроется на ремонт с 6 октября

Популярное вечернее шоу Поющего фонтана на Медальной площади на федеральной территории «Сириус» временно приостановят с 6 октября. Это связано с проведением сложных технических работ по восстановлению гидроизоляции чаши фонтана, сообщил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.
По его словам, работы по восстановлению гидроизоляционного слоя, который не обновлялся с момента Олимпиады 2014 года, необходимы для обеспечения сохранности оборудования.
«Чтобы все работало, как часы, “Чаша олимпийского огня” регулярно проходит техобслуживание: воду сливают, чашу бассейна чистят, при необходимости ремонтируют оборудование, — рассказал Плишкин. — Сейчас подошло время для проведения сложных технических работ — необходимо восстановить гидроизоляцию чаши фонтана».
Ремонтные работы планируется завершить в течение месяца. Жители и гости федеральной территории смогут насладиться последними представлениями Поющего фонтана на этой неделе, до начала технических работ.