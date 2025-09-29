Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи назвали главную причину смертей в Волгоградской области

Сердечно-сосудистые болезни — лидеры по смертности в регионе.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Волгоградской области, как и во всем мире. В региональном управлении Роспотребнадзора прокомментировали: патологии системы кровообращения занимают второе место по заболеваемости после болезней органов дыхания, но лидируют по числу летальных исходов.

Эксперты Всемирной федерации сердца отмечают, что 80% преждевременных смертей от инфарктов и инсультов можно предотвратить за счет изменения образа жизни. К профилактическим мерам относятся отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, снижение потребления соли, регулярное употребление овощей и фруктов, систематическая физическая активность и поддержание качественного сна.

Среди ключевых факторов риска — гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, сахарный диабет, избыточная масса тела и хронический стресс.

В группу повышенного риска входят женщины старше 55 лет и мужчины старше 45 лет, особенно при наличии наследственной предрасположенности.