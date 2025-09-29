Врачи назвали главную причину смертей в Волгоградской области

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Волгоградской области, как и во всем мире. В региональном управлении Роспотребнадзора прокомментировали: патологии системы кровообращения занимают второе место по заболеваемости после болезней органов дыхания, но лидируют по числу летальных исходов.