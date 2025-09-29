Власти Минска сказали, когда школы заменят бумажные дневники электронными

При этом на данный момент Министерство образования завершает разработку единой общереспубликанской информационной платформы, включающей в себя и данные сервисы. Ее апробация должна стартовать в 2026 году. Когда новая информплатформа Минобразования полноценно заработает и будет официально введена в практику образовательного процесса останутся только электронные дневники и журналы.