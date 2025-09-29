Ричмонд
Власти Минска сказали, когда школы заменят бумажные дневники электронными

Мингорисполком сказал, почему школы Минска не отказались от бумажных дневников.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в минских школах полностью откажутся от бумажных дневников взамен электронных. Об этом в Мингорисполкоме рассказали на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».

По словам замглавы Мингорисполкома Андрея Стригельского, в школах Минска довольно давно используются электронные дневники и журналы. Однако использующиеся на данный момент программные продукты предоставляются частными компаниями. Поэтому пока учреждения образования столицы не отказываются совсем от бумажных дневников и журналов.

При этом на данный момент Министерство образования завершает разработку единой общереспубликанской информационной платформы, включающей в себя и данные сервисы. Ее апробация должна стартовать в 2026 году. Когда новая информплатформа Минобразования полноценно заработает и будет официально введена в практику образовательного процесса останутся только электронные дневники и журналы.

— От привычных бумажных дневников и журналов можно будет отказаться, — заметил Стригельский.

А вот что раньше министр образования сказал про электронные дневники во всех школах Беларуси.

Еще недавно Минобразования утвердило семь новых факультативов для школьников в Беларуси.

А еще мы писали, что яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью: «Пролетел практически над Солигорском».