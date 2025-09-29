Специалисты Краснодара Водоканала проведут замену более 600 метров старых железобетонных труб на новые пластиковые диаметром 1000 мм на участке от улицы Московской до дома № 14 по улице им. Байбакова. Обновленный коллектор будет проложен на глубине около четырех метров и обеспечит надежную и долгосрочную работу системы водоотведения в этом районе города.
В рамках реконструкции построят 21 новый колодец и произведут переключение абонентов на новую сеть, что позволит улучшить пропускную способность и избежать аварийных ситуаций.
Администрация города предупреждает, что с 29 сентября и вплоть до 31 декабря 2025 года движение по улице Солнечной в сторону улицы им. Байбакова будет частично ограничено. При этом движение пешеходов и проезд автомобилей на участке сохранится, чтобы минимизировать неудобства для горожан.
Ремонт коллектора на Солнечной изменит движение в Краснодаре
В Краснодаре стартуют масштабные работы по реконструкции коллектора на улице Солнечной с частичным ограничением движения транспорта.
