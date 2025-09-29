Диктант по истории региона провели в Иркутске

При поддержке «Единой России» прошёл диктант по истории Иркутской области. Свои знания по истории родного региона на диктанте в Иркутске проверили активисты и секретари партийных первичек городского отделения «Единой России», пишет ИА IrkutskMeida со ссылкой на сайт ИРО ЕР.
За 20 минут участники исторической акции, посвящённой Дню Иркутской области, должны были ответить на 22 вопроса. После этого они прослушали лекцию, содержащую развёрнутые ответы на вопросы диктанта.
Депутат от «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области, кандидат исторических наук Дмитрий Мясников вручил победителям, набравшим самое большое количество баллов, рюкзаки от «Единой России» с сувенирной продукцией внутри.
«Было очень интересно принять участие в таком необычном мероприятии. Ведь различные диктанты проводятся довольно часто, но, на мой взгляд, мало внимания уделяется региональной истории. А за три столетия существования Иркутской области под разными названиями её история наполнилась богатым содержанием. Рада, что смогла ответить на большую часть вопросов, а также узнать для себя много нового», — поделилась секретарь партийной первички.
Среди призёров диктанта по истории региона оказалась и секретарь первичного отделения «Единой России» из Иркутска Марина Балдаева, которая заняла третье место, правильно ответив на 13 вопросов.