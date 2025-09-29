«Вместе прошли тяжелые времена»: Радий Хабиров прокомментировал отставку главного федерального инспектора Башкирии

— Главный федеральный инспектор Касьянов Алексей Анатольевич подал в отставку. Мы решение его принимаем, уважаем. С Алексеем Анатольевичем мы вместе прошли очень тяжелые времена для нашей республики: борьба с ковидом, санкционным давлением, специальная военная операция. Поэтому я сегодня искренне хотел бы Алексея Анатольевича поблагодарить за работу, за организацию слаженного взаимодействия с федеральным органами государственной власти в республике, за мудрые советы, за большой настоящий профессионализм. Вы [Алексей Анатольевич] настоящий патриот нашей республики, позвольте наградить вас государственной наградой — орденом Дружбы народов, — заявил руководитель региона.