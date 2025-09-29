Ричмонд
В Ростове хулиганы запустили фейерверк во время беспилотной опасности

Жители Западного в Ростове пожаловались на фейерверк, который устроил неизвестные.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону неизвестные хулиганы запустили фейерверк во время беспилотной опасности. Об этом рассказали в социальных сетях.

В одном из городских пабликов ростовчане уточнили, что грохот и всполохи пиротехники заметили в районе Портовой. Некоторые местные жители сначала испугались громких звуков и только потом выяснили их источник.

В комментариях ростовчане с возмущением заявили, что нарушителей спокойствия следует найти и наказать.

Напомним, до 1 декабря 2025 года в Ростовской области нельзя использовать пиротехнику, разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

