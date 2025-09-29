В Ростове хулиганы запустили фейерверк во время беспилотной опасности

На Западном в Ростове-на-Дону неизвестные хулиганы запустили фейерверк во время беспилотной опасности. Об этом рассказали в социальных сетях.
В одном из городских пабликов ростовчане уточнили, что грохот и всполохи пиротехники заметили в районе Портовой. Некоторые местные жители сначала испугались громких звуков и только потом выяснили их источник.
В комментариях ростовчане с возмущением заявили, что нарушителей спокойствия следует найти и наказать.
Напомним, до 1 декабря 2025 года в Ростовской области нельзя использовать пиротехнику, разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Подпишись на нас в Telegram.