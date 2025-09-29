Ричмонд
Мошенники придумали циничный способ обмана женщин в их день рождения

Радостная новость может оказаться обманом.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мошенники придумали новый циничный способ обмана, который нацелен на женщин в их же день рождения.

Вот как это работает: в свой праздник девушке звонят с радостной новостью — ее ждет подарок, и нужно лишь уточнить адрес для доставки. Имя дарителя хранят в секрете, чтобы не испортить сюрприз. Пользуясь этим радостным моментом и доверием, злоумышленники легко выведывают паспортные данные и точный адрес.

А дальше происходит самое страшное — под предлогом подтверждения заказа у женщины просят код из СМС, и как только она его называет, деньги моментально исчезают с её счёта.

В МВД предупреждают— будьте осторожны и никогда не делитесь кодами из сообщений, даже если звонок кажется приятным и долгожданным.