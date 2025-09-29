Мошенники придумали циничный способ обмана женщин в их день рождения

Вот как это работает: в свой праздник девушке звонят с радостной новостью — ее ждет подарок, и нужно лишь уточнить адрес для доставки. Имя дарителя хранят в секрете, чтобы не испортить сюрприз. Пользуясь этим радостным моментом и доверием, злоумышленники легко выведывают паспортные данные и точный адрес.