Оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября

МНС сообщило, что платежные терминал появятся в маршрутках в Беларуси с 1 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 1 ноября в маршрутных такси станет доступна оплата картой. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Так, с 1 ноября во всех маршрутках категории М2 (перевозки в маршрутных такси. — Ред.) должны заработать платежные терминалы для безналичной оплаты проезда.

— С 1 ноября предусмотрено использование платежных терминалов при осуществлении городских автомобильных перевозок пассажиров в маршрутных такси в регулярном сообщении, — прокомментировали в МНС.

Обязанность использовать терминалы для безналичной оплаты регламентируют для юрлиц соответствующие постановление Совмина и Нацбанка. При этом уточняется, что появление терминалов в маршрутках Беларуси не исключает возможность по-прежнему оплачивать проезд наличными. И при наличии техсредств возможна будет также оплата иными платежными инструментами, например, через QR-код.