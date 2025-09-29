Трое бойцов из Казачинско-Ленского района героически погибли в зоне СВО

Трое бойцов из Казачинско-Ленского района героически погибли в зоне специальной военной операции. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Игорь Потапов, при выполнении боевых действий не стало Анатолия Буханцева в возрасте 32 лет, Карена Серопяна 1986 года рождения и 46-летнего Даниила Азизова.
— Мы навсегда сохраним в памяти имена воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, до конца исполнивших свой долг, — прокомментировал глава Казачинско-Ленского района.
От имени всех жителей нашего района администрация выразила глубокие соболезнования родным и близким.
