Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое бойцов из Казачинско-Ленского района героически погибли в зоне СВО

Не стало Анатолия Буханцева, Карена Серопяна и Даниила Азизова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трое бойцов из Казачинско-Ленского района героически погибли в зоне специальной военной операции. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Игорь Потапов, при выполнении боевых действий не стало Анатолия Буханцева в возрасте 32 лет, Карена Серопяна 1986 года рождения и 46-летнего Даниила Азизова.

— Мы навсегда сохраним в памяти имена воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, до конца исполнивших свой долг, — прокомментировал глава Казачинско-Ленского района.

От имени всех жителей нашего района администрация выразила глубокие соболезнования родным и близким.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что семьям погибших участников СВО в Ангарске передали государственные награды.