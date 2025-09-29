Трое бойцов из Казачинско-Ленского района героически погибли в зоне СВО

Трое бойцов из Казачинско-Ленского района героически погибли в зоне специальной военной операции. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Игорь Потапов, при выполнении боевых действий не стало Анатолия Буханцева в возрасте 32 лет, Карена Серопяна 1986 года рождения и 46-летнего Даниила Азизова.