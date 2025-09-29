В Василеостровском районе Петербурга обновили трубы распределительной сети

Трубы распределительной сети «Кораблестроителей» обновили на участке от Новосмоленской набережной до улицы Наличной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Специалисты обновили 1682 м труб, а за все время реконструкции — 5146 м. На объекте заменили изношенные сети на современные стальные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции. Теплопроводы также оснастили системой оперативно-дистанционного контроля, которая ведет непрерывный мониторинг состояния труб и их изоляции.
Работники уже завершают вывоз мусора и избыточных песочных масс. Также там приступили к укладке газонного и асфальтового покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.