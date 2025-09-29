Ричмонд
В Иркутск придут заморозки и мокрый снег 30 сентября

Порывы ветра днем будут достигать 15−18 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутск придут заморозки и мокрый снег 30 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра, ночью и утром небо затянут облака. Пройдет умеренный дождь с мокрым снегом.

— Днем переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 15−18 м/с, температура ночью 0…-2, днем +5…+7, — поделились метеорологи.

В остальных частях региона осень тоже возьмет бразды правления. Так, 30 сентября, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и сильный холодный ветер с порывами до 14 м/с. А столбик термометра опустится до 0…-5 градусов ночью и до +3…+8 днем.