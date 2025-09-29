В санкт-петербургской гимназии № 56 открылись пять инженерных классов

Пять инженерных классов «Росатома» начали работать в гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Санкт-Петербурге по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
Ученики 8-х и 10-х инженерных классов наряду с углубленным изучением технических дисциплин примут участие в профессиональных пробах, экскурсиях, конкурсах и фестивалях, которые будут проводиться при поддержке Корпоративной академии «Росатома». Участие в таких мероприятиях поможет школьникам увлечься инженерным делом, наукой, исследовать мир профессий и найти свой путь к делу своей жизни.
Для родителей будет работать «Родительская лига “Росатома”». На собраниях в онлайн-формате пройдут открытые диалоги с экспертами в области образования и педагогики о развитии талантов ребенка, выстраивании эффективных коммуникаций в семье и инструментах открытого диалога на сложные темы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.