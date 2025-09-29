Омское Минимущество сократит сроки предоставления земли инвесторам в 2,3 раза

Экспертное сопровождение инициативы осуществляли специалисты госкорпорации «Росатом». Защита концепции проекта состоялась на заседании рабочей группы при губернаторе региона. Ключевая цель нововведения — создание более благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе. Специалисты уже провели пошаговый анализ всех операций — от обращения инвестора до заключения договора аренды по итогам аукциона.