Омское Минимущество сократит сроки предоставления земли инвесторам в 2,3 раза

Минимущество Омской области разработало проект, который сократит процедуру предоставления земельных участков с 148 до 64 рабочих дней. Целевую модель оптимизации процесса подготовки торгов создали в рамках бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток». Об этом ведомство сообщило 29 сентября.
Экспертное сопровождение инициативы осуществляли специалисты госкорпорации «Росатом». Защита концепции проекта состоялась на заседании рабочей группы при губернаторе региона. Ключевая цель нововведения — создание более благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе. Специалисты уже провели пошаговый анализ всех операций — от обращения инвестора до заключения договора аренды по итогам аукциона.
«Внедрение регионального проекта позволит ускорить процесс получения земельных участков инвесторами, снизить административные барьеры. повысить привлекательность региона для бизнеса, улучшить показатели инвестиционного климата», — подытожили в пресс-службе министерства имущественных отношений.
