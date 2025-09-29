Активное долголетие: какие возможности есть у людей старшего возраста

Развитие медицины, занятия спортом, интересные хобби помогают продлить жизнь и сделать ее интересной. Согласно прогнозу ООН, к 2050 году число людей старше 65 лет увеличится вдвое по сравнению с показателями 2021-го: с 761 млн до 1,6 млрд человек. Чтобы обратить внимание на их потребности и проблемы, и, конечно же, справиться с ними, ежегодно 1 октября отмечают Международный день пожилых людей. В этом году он пройдет под девизом «‎Пожилые люди — движущая сила локальных и глобальных изменений: наши стремления, наше благополучие и наши права»‎. Эта тема призвана подчеркнуть, что представители старшего поколения остаются активными членами общества и продолжают вносить свой вклад в его развитие.