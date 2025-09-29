Активное долголетие: какие возможности есть у людей старшего возраста

Развитие медицины, занятия спортом, интересные хобби помогают продлить жизнь и сделать ее интересной. Согласно прогнозу ООН, к 2050 году число людей старше 65 лет увеличится вдвое по сравнению с показателями 2021-го: с 761 млн до 1,6 млрд человек. Чтобы обратить внимание на их потребности и проблемы, и, конечно же, справиться с ними, ежегодно 1 октября отмечают Международный день пожилых людей. В этом году он пройдет под девизом «Пожилые люди — движущая сила локальных и глобальных изменений: наши стремления, наше благополучие и наши права». Эта тема призвана подчеркнуть, что представители старшего поколения остаются активными членами общества и продолжают вносить свой вклад в его развитие.
Эти идеи очень созвучны тому, как к людям старшего возраста относятся в России. Государство заботится об их здоровье, создает условия для не только продолжительной, но и интересной жизни.
Счастливая старость.
В половине стран мира средняя длительность жизни уже сегодня превышает 75 лет и показатель продолжает расти. Растет она и в России. Это одна из национальных целей развития страны.
Разнообразно и с пользой проводить время россиянам старшего возраста помогает программа «Активное долголетие». Она развивается при поддержке нацпроекта «Семья» и сегодня охватывает уже 13,5 млн пенсионеров по всей стране. Они получают новые знания, занимаются спортом, творчеством, помогают другим.
Ежегодно проводится Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. О победителях рассказали в сборнике «Активное долголетие — 2024», а авторы самых интересных идей получили поддержку экспертов и смогли расширить географию своих проектов.
Найти единомышленников.
«Энергия опыта» из Приморья — как раз один из финалистов последнего сезона отбора. Фонд местного сообщества «Энергия участия» помогает людям старшего возраста во Владивостоке расширять круг общения, активно проводить досуг, участвовать в культурных событиях.
«Наш проект — это больше, чем мероприятия. Мы создаем сообщество, где люди старшего возраста раскрывают свой потенциал, находят друзей и чувствуют себя нужными. Когда человек понимает, что его вклад важен, он оживает — и это наполняет жизнь теплом. Мы гордимся тем, что “Энергия опыта” стала для этих людей поддержкой, и мечтаем распространить нашу практику на весь город и за его пределы», — делится автор инициативы Вероника Сипачева.
Пенсионеров приглашают на концерты местных коллективов, например, вокальной группы «Чайка» и танцевальных ансамблей «Узоры» и «Вдохновение». Кроме того, люди старшего возраста и сами проводят творческие вечера.
Также регулярно организуют занятия коуч-йогой под руководством опытных инструкторов. Они помогают участникам проекта улучшить не только физическое, но и эмоциональное состояние.
Совместно с Приморским отделением Русского географического общества для пенсионеров организовали серию пешеходных и автобусных экскурсий «Городские легенды». Во время них можно познакомиться с историей Владивостока и его самыми интересными местами.
Люди старшего возраста с удовольствием общаются не только вживую, но и онлайн. Для обмена впечатлениями, новостями, взаимной поддержки создали чат в одном из популярных мессенджеров.
В здоровом теле здоровый дух.
Еще один финалист последнего Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия — проект Центра защиты прав граждан Иркутской области. Его специалисты придумали оригинальный проект: они приглашают в баню мужчин старше 60 лет, которые хотят укрепить физическое и психоэмоциональное здоровье, расширить круг общения. Парную построили в поселке Листвянка на плавучей платформе прямо на Ангаре.
Мужчины парятся, общаются, пьют сибирский травяной чай. Окунаясь в реку, они закаляются, зимой — моржуют. Все процедуры проводят под контролем опытного банщика. Он же учит правильным техникам парения и замачивания веников — дубовых, хвойных, березовых, с донниками.
«Каждое воскресенье для наших мужчин старшего возраста — это не только баня, а настоящий праздник жизни. Мы видим, как с каждым визитом они становятся активнее, открывают для себя новые горизонты общения и уверенности в себе. Это не просто поддержка здоровья, а возможность стать частью сообщества!» — рассказывает директор Центра защиты прав граждан Иркутской области.
Выезды максимально доступны. Участникам делают 70% скидку на бронирование парной и услуги банщика, организуют трансфер до реки и обратно. В будущем планируют сделать банные дни полностью бесплатными и расширить число мест.
Связь поколений.
В Москве одним из финалистов Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в этом году стала инициатива психолога и фольклориста Ольги Логиновой. В столице России и в Троицке она объединяет пожилых людей, чтобы помочь им освоить новые способы общаться и выражать себя — через народное искусство.
В основе проекта — традиционные техники пения и танца. На протяжении веков они были способом выстраивать гармоничные отношения внутри общины, а Ольга и ее команда бережно адаптируют их к современным условиям. Совместное творчество помогает выйти за рамки привычного восприятия себя и окружающих, снимает психологические зажимы, развивает у участников способность слышать и понимать друг друга. Такая арт-терапия улучшает настроение, снижает тревожность.
«Голос человека — это музыкальный инструмент, он служит для выстраивания отношений с миром и людьми. Практикуя пение, люди старшего возраста могут выражать себя и слушать других, чувствовать ритм жизни и находить гармонию в коллективе, становиться настоящими сотворцами, а изучение родной культуры дарит ощущение сопричастности к великому наследию», — объясняет Ольга.
В теплой атмосфере на занятиях изучают народные песни, разбирают их по партиям. Участники учатся правильно дышать и владеть голосом, передавать настроение произведения, а еще слышать партнера, уважать границы друг друга и выстраивать доверительное взаимодействие. Все это делает занятия полезными не только с культурной, но и с психологической точки зрения.
Кроме того, значительное внимание уделяется историческому контексту: связи песен с обрядами, традициями и жизненными ситуациями.
Поддержка для каждого.
Познакомиться с другими финалистами 2024 года Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия можно в тематическом сборнике. Новый сезон конкурса стартует уже совсем скоро, в ноябре.
Отметим, что, помимо программы «Активное долголетие», в нацпроекте «Семья» предусмотрены и другие меры поддержки для старшего поколения. Например, Социальный фонд развивает сеть центров общения, где можно провести время с пользой. Пенсионеров приглашают на курсы компьютерной и финансовой грамотности, консультации по защите от мошенничества, экскурсии, творческие вечера, лекции медиков.
А тем, кто нуждается в особой заботе, предоставляют комплекс социальных услуг. Система долговременного ухода охватывает уже более 170 тыс. человек и эта цифра растет.