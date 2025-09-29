В Камышлинском районе Самарской области открыли «Клуб занятой молодежи»

«Клуб занятой молодежи» начал работать в Камышлинском районе Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в районной администрации.
Целью клуба является повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, популяризация востребованных профессий и мотивация к трудоустройству. Участниками первой встречи стали студенты Образовательного центра села Камышла. Заместитель директора управляющего центра занятости населения Марина Наливалкина ознакомила ребят с мерами поддержки, услугами и сервисами кадрового центра.
В ходе встречи ведущий специалист центра занятости населения Руфия Мингазизова провела мастер-класс «Первые шаги в построении карьеры». Участники узнали о сложностях процесса трудоустройства, а также отработали навыки правильного заполнения резюме и самопрезентации.
«Сегодня мы ставим перед собой задачу не только информировать молодежь о возможностях трудоустройства, но и создать пространство для обмена опытом и идеями. Мы уверены, что такие клубы помогут молодым людям лучше ориентироваться на рынке труда и находить свои пути к успеху», — подчеркнула руководитель центра занятости населения Камышлинского района Валентина Магсумова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.