В кузбасском городе Юрге педагоги посетили производство стройматериалов

Они познакомились с технологией изготовления кровли и техноплекса.

Руководители образовательных организаций Юрги в Кузбассе посетили предприятия компании «ТехноНиколь» в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в городской администрации.

Гости побывали на заводе кровельных материалов, где ознакомились с новейшими методами изготовления высококачественных покрытий для крыш. Затем они отправилась на предприятие, выпускающее материал техноплекс, активно используемый в строительной отрасли для гидро- и теплоизоляционных работ.

Заключительным мероприятием стало посещение завода по производству каменной ваты. Гостям представили полный цикл производства — начиная от обработки исходного сырья и заканчивая упаковкой готовых изделий. Этот современный изоляционный материал отличается теплоизолирующими свойствами и длительным сроком службы.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

