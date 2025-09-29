В кузбасском городе Юрге педагоги посетили производство стройматериалов

Руководители образовательных организаций Юрги в Кузбассе посетили предприятия компании «ТехноНиколь» в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в городской администрации.
Гости побывали на заводе кровельных материалов, где ознакомились с новейшими методами изготовления высококачественных покрытий для крыш. Затем они отправилась на предприятие, выпускающее материал техноплекс, активно используемый в строительной отрасли для гидро- и теплоизоляционных работ.
Заключительным мероприятием стало посещение завода по производству каменной ваты. Гостям представили полный цикл производства — начиная от обработки исходного сырья и заканчивая упаковкой готовых изделий. Этот современный изоляционный материал отличается теплоизолирующими свойствами и длительным сроком службы.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.