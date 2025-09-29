Ричмонд
На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 триллионов рублей

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда.

«Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей», — сказано в сообщении.