На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 триллионов рублей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Почти 13 триллионов рублей планируется направить на выплаты пенсий в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда.
На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 трлн рублей.
