В России с 1 апреля планируют проиндексировать социальные пенсии

В России с 1 апреля могут проиндексировать социальные пенсии на 6,8 процента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ.

«Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%», — говорится в сообщении.