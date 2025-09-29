В России с 1 апреля планируют проиндексировать социальные пенсии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ.
«Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%», — говорится в сообщении.
