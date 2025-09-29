Омская область получит землю СибНИИСХоза под межвузовский кампус

«Мы принципиально договорились, Академия не будет возражать в передачи этого участка под строительство кампуса и флагманской школы», — уточнил он.
Ранее власти озвучивали, что приоритетными направлениями межвузовского кампуса будут космическая и интеллектуальная промышленность, химия и биология, агропромышленные биотехнологии, цифровая логистика, приборостроение радиоэлектроника, строительство, энергетика.
В объекты кампуса должны войти учебно-научные лаборатории, исследовательские центры, технологические кластеры, центр аддитивных технологий, вычислительный центр и сертифицированный испытательный центр.
Планируется, что кампус создадут с участием семи вузов и четырех научных организаций. Его площадь будет в 215 тыс. кв. м, студенческие общежития — вместимостью до 7,8 тыс. человек.
Модель кампуса задумана по принципу непрерывного образовательного цикла: от детского сада к школе, среднему профессиональному учебному заведению или вузу, далее — к месту работы. В образовательный комплекс в том числе планируется включение флагманской школы.
Школа рассчитана на 800 учеников и по замыслу включает в себя интернат и передовую учебную инфраструктуру. Та будет заточена на подготовку кадров и по техническим, и по гуманитарным направлениям. Возводить школу планирует группа компаний «Эталон».
По замыслу срок ее сдачи — 2030 год. На строительство из различных источников области уже привлекла больше 5 млрд рублей.
Ранее мы писали, что планы создания кампуса обсуждали в марте этого года губернатор Виталий Хоценко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.