В Самаре жителей предупредили о новой схеме мошенничества

Однако за приложением скрывается программа, которая открывает мошенникам доступ к банковским картам и приложениям. Самарцам не стоит принимать поспешные решения после звонка незнакомцев. Необходимо сохранять спокойствие и изучить ссылки с официальных приложений банков.