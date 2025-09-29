Ричмонд
В Самаре жителей предупредили о новой схеме мошенничества

В Самарской области мошенники могут внедрить вредоносные программы под видом приложений.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты внедряют вредоносные программы под видом приложений мобильных банков.

Неизвестные продолжают атаковать жителей звонками и сообщениями. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений. Они принуждают собеседников скачать приложения «банков» для обеспечения безопасности.

Однако за приложением скрывается программа, которая открывает мошенникам доступ к банковским картам и приложениям. Самарцам не стоит принимать поспешные решения после звонка незнакомцев. Необходимо сохранять спокойствие и изучить ссылки с официальных приложений банков.