В Новосибирской области социальные организации повысят эффективность труда

В регионе вопросами повышения производительности занимается региональный центр компетенций (РЦК) корпорации развития Новосибирской области. Руководитель РЦК Полина Коленченко отметила, что любой вуз, школу и другое учреждение социальной сферы можно разложить на процессы и они будут сильно похожи на процессы на производстве или в офисе. Столовая — производственный процесс, составление расписания — процесс планирования. Инструменты бережливого производства позволяют устранить потери и создать комфортные и эффективные рабочие условия.