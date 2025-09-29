Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области социальные организации повысят эффективность труда

Проект затронет школы, вузы и больницы.

Организации социальной сферы Новосибирской области повысят производительность труда в ходе участия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

В регионе вопросами повышения производительности занимается региональный центр компетенций (РЦК) корпорации развития Новосибирской области. Руководитель РЦК Полина Коленченко отметила, что любой вуз, школу и другое учреждение социальной сферы можно разложить на процессы и они будут сильно похожи на процессы на производстве или в офисе. Столовая — производственный процесс, составление расписания — процесс планирования. Инструменты бережливого производства позволяют устранить потери и создать комфортные и эффективные рабочие условия.

«Основная ценность проекта по повышению производительности труда — это формирование команд, мотивированных на изменения и улучшения. В текущих условиях расширение проекта на социальную сферу поможет повысить эффективность работы вузов, больниц, школ и иных социальных организаций», — подчеркнул Лев Решетников.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.