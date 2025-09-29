В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.
«Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей», — сообщили в ведомстве.
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.
«Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей», — сообщили в ведомстве.