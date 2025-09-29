Ричмонд
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.

«Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей», — сообщили в ведомстве.