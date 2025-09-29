Уфимцы возмущены закрытием детских стационаров

Жители Уфы массово возмущаются закрытием всех четырех детских стационарных отделений в Клинической больнице скорой медицинской помощи. По их словам, теперь время доезда до другого медучреждения по пробкам будет занимать до полутора часов, что создаст серьезную угрозу для жизни больных малышей. Кроме того, те медучреждения, куда переведут юных пациентов, сегодня и так переполнены. А после реорганизации пострадает качество оказываемой помощи. В ситуации разбирался ufa.aif.ru.
Вместо минут — часы
Клиническая больница скорой медицинской помощи на улице Батырской, 39/2 является многопрофильным центром экстренной помощи. Сюда привозят пациентов независимо от места их проживания в городе. По данным Минздрава Башкирии, отделения разделят между двумя больницами — Республиканской детской клинической больницей на улице Степана Кувыкина и Городской детской клинической больницей № 17 в Черниковке.
КБСМП исторически является центральной и стратегически важной больницей, доступной для всех жителей города независимо от места проживания. Ее расположение в центре Уфы обеспечивает быструю и удобную доставку детей со всего города как родителями, так и скорой помощью. — Разделение отделений создает искусственные барьеры и усложняет доступ к экстренной помощи в критической ситуации, когда время очень важно.
Родители юных пациентов говорят, что в экстренных ситуациях, например, при высокой температуре, судорогах, травме, приступах астмы, на счету каждая минута. А дорога в другую часть Уфы по пробкам будет занимать от 40 минут до полутора часов.
«И без того перегружены»
Также, по словам родителей, эти две больницы сегодня и без того перегружены. В РДКБ привозят детей со всей республики.
«Несмотря на то, что говорят об увеличении коек, существует высокий риск их перегруженности и, как следствие, снижения внимания к каждому пациенту, увеличения времени ожидания операции и ухудшения условий пребывания. КБСМП, как проверенное учреждение с отлаженными процессами, успешно справлялось с нагрузкой», — считают уфимцы.
Уфимка Ольга говорит, что когда подъезжаешь к РДКБ в любой день и любое время, нужно «пройти квест».
«Дороги узкие, парковочных мест мало, машины разъехаться не могут, даже для машин скорой помощи подъезд затруднен в часы пик. РДКБ — больница республиканского масштаба и загруженность большая и без южной части Уфы, — продолжает она. — Также и детские отделения БСМП никогда не пустуют и не простаивают. Интересно, куда хотят впихнуть новые отделения и койко-места? Разрушить уже налаженную систему легко, но нужно думать о последствиях».
«В КБСМП хорошие условия — палаты на 2−3−4 коек, все лечение на этаже, никуда не надо ходить в другой корпус. А вы попробуйте с острой болью в ухе отвезти ребенка из Нагаево в Черниковку», — поддержала ее Гульназ.
Ни с кем не посоветовались
Реорганизация, по мнению уфимцев, особенно тяжело скажется на небогатых семьях.
«Не у всех есть личный автомобиль, чтобы быстро доехать до отдаленной больницы. Такси и скорая помощь, перегруженная из-за возросшего маршрута, не являются надежным решением. Это ударит по самым незащищенным слоям населения: многодетным семьям, одиноким родителям, семьям с низким доходом», — аргументируют родители.
Уфимцы создали петицию и обратились к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой «отменить решение о закрытии детских стационарных отделений и провести всестороннюю оценку его последствий с обязательным участием представителей общественности, медицинских экспертов и правозащитников».
Закроют до конца года
В Минздраве Башкирии пояснили, что модернизацию планируется провести до конца 2025 года.
«В результате реорганизации в ГДКБ № 17 откроют оториноларингологическое отделение на 45 мест, а в РДКБ появится еще одно хирургическое отделение, — пояснил официальный представитель ведомства Тагир Гизатуллин. — Между учреждениями перераспределят койки по профилю “педиатрия”».
В министерстве добавили, что сегодня в КБСМП нет таких специалистов, как уролог, гинеколог, нейрохирург, невролог, иммунолог и другие. Но они есть в двух больницах третьего уровня — РДКБ и ГДКБ № 17.
Маршрутизацию пациентов будут проводить с учетом транспортной доступности. По словам представителя ведомства, РДКБ расположена в том же квартале, что и КБСМП. Поэтому «неудобства в части доступности для населения, в том числе для доставки пациентов по линии скорой помощи, исключены».
«Объем оказания медицинской помощи сохранится без изменений, сотрудники будут трудоустроены в указанные детские больницы с сохранением всех льгот, непрерывного стажа и выплат», — резюмировал Тагир Гизатуллин.
Пока работает
Главный врач КБСМП Ирина Карамова сообщила, что сегодня учреждение продолжает работу в штатном режиме, так как нет приказа о начале поэтапной реорганизации детских отделений.
«Однако ежегодные аудиторские проверки, проводимые федеральными центрами, показали, что требуется перевести педиатрические койки в другие детские стационары, — пояснила она. — У нас отсутствует возможность оказания специализированной помощи детям урологом, гинекологом, нейрохирургом, неврологом, иммунологом и другими специалистами, которые часто требуются для проведения дифференциальной диагностики острых заболеваний, а также для проведения специальных исследований».
Поэтому юных пациентов вынужденно направляют в РДКБ. И уже после диагностики они возвращаются на лечение в больницу скорой помощи.
Между тем ликвидацией детских стационарных отделений в Уфе заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По обращениям уфимцев СК проводит проверку.
Редакция следит за развитием событий.