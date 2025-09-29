Уфимцы возмущены закрытием детских стационаров

Жители Уфы массово возмущаются закрытием всех четырех детских стационарных отделений в Клинической больнице скорой медицинской помощи. По их словам, теперь время доезда до другого медучреждения по пробкам будет занимать до полутора часов, что создаст серьезную угрозу для жизни больных малышей. Кроме того, те медучреждения, куда переведут юных пациентов, сегодня и так переполнены. А после реорганизации пострадает качество оказываемой помощи. В ситуации разбирался ufa.aif.ru.