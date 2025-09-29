Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская ГАИ призвала водителей подготовить свой транспорт к холодам

В связи с приходом в Красноярский край минусовых температур сотрудники ГАИ рекомендуют водителям подготовить свои транспортные средства к эксплуатации в условиях межсезонья и перестроиться на «осенний» стиль езды.

Так как на загородных трассах уже возможно образование гололедицы и снежных покровов, следует произвести замену летних шин на зимние, выбирать безопасный скоростной режим и быть особо внимательными. Кроме того, отправляясь в путь, следует проверить наличие воды в бачке омывателя, ведь загрязненные стекла автомобиля могут затруднить обзор водителю.

«По статистике, в октябре возрастает количество съездов автомобилистов в кювет во время движения по междугородним автодорогам. Чаще всего аварии происходят в утренние часы и вечернее время. Профилактикой таких ДТП является выбор скорости движения с учетом дорожных и метеорологических условий. В черте города рекомендуем водителям сменить стиль вождения, увеличить дистанцию между автомобилями на проезжей части, исключить резкие и необдуманные маневры», — сказано в обращении Госавтоинспекции.

Пешеходам же, чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток, полицейские напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.