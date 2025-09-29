Красноярская ГАИ призвала водителей подготовить свой транспорт к холодам

«По статистике, в октябре возрастает количество съездов автомобилистов в кювет во время движения по междугородним автодорогам. Чаще всего аварии происходят в утренние часы и вечернее время. Профилактикой таких ДТП является выбор скорости движения с учетом дорожных и метеорологических условий. В черте города рекомендуем водителям сменить стиль вождения, увеличить дистанцию между автомобилями на проезжей части, исключить резкие и необдуманные маневры», — сказано в обращении Госавтоинспекции.