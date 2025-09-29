Красноярская ГАИ призвала водителей подготовить свой транспорт к холодам

Так как на загородных трассах уже возможно образование гололедицы и снежных покровов, следует произвести замену летних шин на зимние, выбирать безопасный скоростной режим и быть особо внимательными. Кроме того, отправляясь в путь, следует проверить наличие воды в бачке омывателя, ведь загрязненные стекла автомобиля могут затруднить обзор водителю.
«По статистике, в октябре возрастает количество съездов автомобилистов в кювет во время движения по междугородним автодорогам. Чаще всего аварии происходят в утренние часы и вечернее время. Профилактикой таких ДТП является выбор скорости движения с учетом дорожных и метеорологических условий. В черте города рекомендуем водителям сменить стиль вождения, увеличить дистанцию между автомобилями на проезжей части, исключить резкие и необдуманные маневры», — сказано в обращении Госавтоинспекции.
Пешеходам же, чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток, полицейские напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.