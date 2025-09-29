1 октября в Воронежской области завоют сирены

1 октября в Воронежской области массово завоют сирены. Но пугаться не стоит. Это будет плановая проверка готовности региональной системы оповещения. Она нужна для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию. Электросирены включат с 10.40 до 10.43.
— Кроме того, с 10.43 до 10.44 вещание общероссийских радио- и телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «Радио “России”, “Радио Маяк”, “Радио Благовестие”, “Мелодия Воронеж”, “Русское Радио” (программы сети проводного вещания: “Радио России” и “Радио Маяк”) заменят сообщением о проверке готовности.
Во время звучания электросирен необходимо соблюдать спокойствие, оставаться на своих местах, не прерывать занятий и работ. Предупредите родственников.