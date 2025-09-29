Путин лично контролирует вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин

Узнать больше по теме

Алексей Дюмин: биография, карьера и личная жизнь секретаря Госсовета России

Одним из наиболее влиятельных лиц в окружении президента России Владимира Путина называют секретаря Государственного совета РФ и помощника главы государства Алексея Дюмина. Собрали главное из его биографии.