Путин лично контролирует вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Он сообщил, что ближайшее заседание президиума Госсовета будет посвящено вопросам поддержки участников СВО.
«Президент уделяет личное внимание, держит на контроле (вопросы поддержки ветеранов СВО — ред.)», — сказал Дюмин журналистам.
