Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 29 сентября

Жители Красноярска продолжают сталкиваться с проблемами доступа к интернету, как фиксированному, так и мобильному. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, фиксирующего жалобы пользователей на сбои в работе сети.
По информации сервиса, на 29 сентября за сутки зафиксировано 272 жалобы. Чаще всего сбои зафиксированы у следующих сервисов: DeepSeek, Дуолинго, Т-Мобайл, Сибирская Генерирующая Компания, Орион Телеком. Пользователи отмечают, что проблемы с интернетом продолжаются уже несколько недель.
Некоторые районы города, включая Октябрьский район, ранее страдавшие от отсутствия мобильного интернета с середины лета, сообщают об улучшении ситуации.
Несколько недель назад власти региона ввели систему «белых списков», позволяющую функционировать ключевым веб-сервисам, включая государственные порталы, сервисы Яндекса, российские мессенджеры и платёжные системы. Это решение было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов инфраструктуры.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что ограничения введены в целях безопасности и будут действовать до стабилизации ситуации.
Ограничения на скорость и качество мобильного интернета затронули и другие города региона. При этом подключение домашнего интернета стало более сложным процессом.
«Железногорск. Нет мобильного интернета уже третий месяц», — сообщил один из пользователей сервиса.
«Нет мобильного интернета больше двух месяцев, со вчерашнего дня еще и проводной еле-еле шевелятся “Билайн” и “Г-сервис”, — пишет другой пользователь.
Напомним, перебои с мобильным интернетом в Красноярском крае начались в конце июля 2025 года.