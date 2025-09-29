Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 29 сентября

По информации сервиса, на 29 сентября за сутки зафиксировано 272 жалобы. Чаще всего сбои зафиксированы у следующих сервисов: DeepSeek, Дуолинго, Т-Мобайл, Сибирская Генерирующая Компания, Орион Телеком. Пользователи отмечают, что проблемы с интернетом продолжаются уже несколько недель.