Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России проиндексируют с 1 февраля

Минтруд: выплаты инвалидам, ветеранам и Героям России проиндексируют с 1 февраля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года по уровню инфляции, говорится в сообщении Минтруда.

«Также с 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки», — сказано в сообщении.