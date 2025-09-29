Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России проиндексируют с 1 февраля

«Также с 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки», — сказано в сообщении.