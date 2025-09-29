Ричмонд
В Самаре включат сирены и громкоговорители 1 октября

В Самаре проверят систему оповещения, жителей просят сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 1 октября 2025 года, в Самаре пройдет плановая масштабная проверка системы оповещения населения. В городе будут звучать сирены и громкоговорители. Об этом сообщили в МЧС России.

«Система оповещения нужна для своевременного доведения сигнала до людей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Все должны не паниковать и сохранять спокойствие», — рассказали в пресс-службе.

Проверки пройдут по всей стране. Они помогают убедиться в работоспособности всех элементов системы и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные ЧС.

Жители услышат звуки электросирен и громкоговорителей. Нужно включить на телевизоре любой общедоступный канал или радио и прослушать сообщение. Последний раз масштабная проверка проходила в марте этого года.