Глава СКР потребовал доклад по делу о жильцах аварийного дома под Новосибирском

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Железнодорожный Новосибирской области жители аварийного дома оказались под угрозой выселения без предоставления другого жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По данным СК, дом, в котором проживают люди, до сих пор не имеет статуса жилого помещения. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву подготовить доклад о ходе расследования.