Прокуратура Красноярского края помогла военному-сироте получить жилье

Известно, что молодой человек с 2015 года состоял на учете как ребенок-сирота, нуждающийся в получении жилой площади. Он смог реализовать свое законное право, находясь в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащий, проходящий службу по контракту и выполняющий боевые задачи, физически не имел возможности заниматься сбором необходимых документов для оформления жилищного сертификата. Это создавало серьезные препятствия для получения положенного ему жилья.