Прокуратура Красноярского края помогла военному-сироте получить жилье

Прокурор помог участнику СВО из Красноярского края получить жилье. Об этом рассказали 29 сентября в прокуратуре Красноярского края.
Известно, что молодой человек с 2015 года состоял на учете как ребенок-сирота, нуждающийся в получении жилой площади. Он смог реализовать свое законное право, находясь в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащий, проходящий службу по контракту и выполняющий боевые задачи, физически не имел возможности заниматься сбором необходимых документов для оформления жилищного сертификата. Это создавало серьезные препятствия для получения положенного ему жилья.
На помощь пришли сотрудники прокуратуры, которые взяли вопрос на особый контроль. Надзорное ведомство организовало полное дистанционное сопровождение процесса: специалисты помогли собрать весь требуемый пакет документов и подать заявление на получение государственного жилищного сертификата.
В результате военнослужащий, не отрываясь от выполнения своих боевых обязанностей, получил необходимый документ, который предоставляет ему возможность приобрести недвижимость в любом регионе России.