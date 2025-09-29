Рыцари, доспехи, алебарды: в Ростове прошел фестиваль средневековых боев «Меч Дона»

Фестиваль был не только для взрослых, но также и для маленьких зрителей. Юным гостям давали деревянные мечи, чтобы они смогли почувствовать себя настоящими рыцарями. Также для гостей были представлены различные площадки: тематические выставки оружия, местер-классы по ремеслам, лучный тир, старинные настольные игры, средневековые музыка и танцы и тематические фотозоны.