Рыцари, доспехи, алебарды: в Ростове прошел фестиваль средневековых боев «Меч Дона»

В Ростове-на-Дону на выходных прошел фестиваль средневековых боев «Меч Дона».

10

Фестиваль проходил в парке «Революции» 27—28 сентября.

Участники фестиваля решили проверить свои силы в поединках и побороться за звание лучшего рыцаря. МК окунулся в средневековую эпоху и подготовил фоторепортаж с воинами и прекрасными дамами.

В боях участвовали не только мужчины, но и женщины. Всего было две номинации в каждой категории: «Меч и щит» среди женщин, «Алебарда среди женщин». «Меч и щит среди мужчин», «Алебарда среди мужчин».

Фестиваль был не только для взрослых, но также и для маленьких зрителей. Юным гостям давали деревянные мечи, чтобы они смогли почувствовать себя настоящими рыцарями. Также для гостей были представлены различные площадки: тематические выставки оружия, местер-классы по ремеслам, лучный тир, старинные настольные игры, средневековые музыка и танцы и тематические фотозоны.

От количества разнообразных нарядов создавалась непередаваемая атмосфера. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.