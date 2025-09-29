В Красноярске в частном секторе рядом с Калинина появятся новые сети водоснабжения

Муниципальный контракт на подготовку документации заключён с АО «Гражданпроект». Стоимость работ — 61,4 млн рублей.
Подрядчик проведет инженерные и археологические изыскания, определит трассировку сетей и получит положительное заключение экспертизы. Проектирование должно завершиться к июню 2026 года, сообщает городская администрация.
По словам заместителя главы города Сергея Шикунова, существующие колонки и скважины не обеспечивают все потребности жителей, поэтому проект станет важным шагом к строительству современных инженерных коммуникаций.