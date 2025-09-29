Эксперт ИПЭИ Еремкин проанализировал бюджет России на 2026−2028 годы

Тут возникает своеобразная ловушка: ведь государство, увеличивая прямые выплаты и льготы, в той или иной степени играет на руку инфляции. Однако есть спасительный элемент: это сохранение льготной 10-процентной ставки НДС на социально значимые товары (в т.ч. продукты питания, лекарства, товары для детей). Он поможет сдержать рост цен на базовые товары, хотя и не отменит его на все категории. Кроме того, важно оговорить, что эффект от повышения НДС носит разовый, временный характер, что показывает релевантный опыт 2018 года.