В Екатеринбурге не осталось свободных офисных площадей

По данным Уральской палаты недвижимости, в первом полугодии 2025 года в городе не ввели ни одного нового бизнес-центра, что спровоцировало рост конкуренции среди арендаторов и подъем цен. В классе А свободно лишь 1,8% площадей, в В+ — 1%, в В — 4,1%.

На фоне ограниченного предложения ставки аренды демонстрируют резкий рост: в классе А они достигли 3 280 рублей/кв. м в месяц (+21% за год), в В+ — 2 340 рублей (+36%), в В — 1 670 рублей (+13%).Сильное удорожание наблюдается и в сегменте купли-продажи. Стоимость первичных офисных площадей выросла до 226 500 рублей/кв. м (+37%), вторичных — до 210 900 рублей (+13%).