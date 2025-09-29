Ричмонд
В Екатеринбурге не осталось свободных офисных площадей

В Екатеринбурге количество офисных площадей достигло исторического минимума — рынок оказался в условиях беспрецедентного дефицита.

По данным Уральской палаты недвижимости, в первом полугодии 2025 года в городе не ввели ни одного нового бизнес-центра, что спровоцировало рост конкуренции среди арендаторов и подъем цен. В классе А свободно лишь 1,8% площадей, в В+ — 1%, в В — 4,1%.

Эксперты подчеркивают: это фактически «почти полная занятость», пишет «ФедералПресс».

На фоне ограниченного предложения ставки аренды демонстрируют резкий рост: в классе А они достигли 3 280 рублей/кв. м в месяц (+21% за год), в В+ — 2 340 рублей (+36%), в В — 1 670 рублей (+13%).Сильное удорожание наблюдается и в сегменте купли-продажи. Стоимость первичных офисных площадей выросла до 226 500 рублей/кв. м (+37%), вторичных — до 210 900 рублей (+13%).

Доходность аренды в сегменте B и C сохраняется на уровне 9,4%, что выше многих других инвестиционных инструментов. При этом строительство офисов в Екатеринбурге идет медленно. Из заявленных 244 тыс. кв. м реально возводятся лишь 138 тыс.

Прогноз по вводу — всего 58 тыс. кв. м в 2026 году и 40 тыс. кв. м в 2027-м. Это значит, что в ближайшие годы дефицит сохранится, а арендаторам придется мириться с высокими ставками.

Аналитики отмечают, что для инвесторов ситуация выглядит перспективной, однако для бизнеса риски значительны: оборотные средства девелоперов сокращаются, а новых качественных проектов почти не появляется. В отличие от перегретого сегмента жилой недвижимости, где спрос заметно снизился, рынок коммерческой за счет активного потребления новых объектов оказался в фазе «тотального дефицита».