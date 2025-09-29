От жителей Уфы поступило более 600 жалоб на подачу тепла.

На прошлой неделе жители республики чаще всего обращались в ЦУР с вопросами по подачи тепла. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил руководитель управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков. Жалоб стало на 11% больше. Преимущественно люди писали и звонили с просьбой начать подачу тепла.
Городом-лидером по числу обращения стала Уфа (631), на втором месте Салават (143), на третьей позиции — Белорецкий район (53).
Напомним, ранее минЖКХ рекомендовало всем районам и городам начать подачу тепла в дома и соцучреждения до 1 октября.