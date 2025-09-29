Ричмонд
Токаев назовет улицу в Астане в честь Марко Поло

Во время встречи в Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Италии Серджо Маттарелла решили укрепить дружбу между странами. Токаев объявил, что в центре Астаны появится улица имени известного путешественника Марко Поло.

Источник: Курсив

Токаев отметил, что Италия за 20 лет вложила 7,6 млрд долларов в Казахстан. Сейчас в стране работают 250 итальянских компаний.

Италия остается одним из трех крупнейших торговых партнеров Казахстана. Наше экономическое сотрудничество развивается очень динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста.

подчеркнул президент Казахстана

Они обсудили торговлю, энергетику, технологии, туризм и образование. Также похвалили совместный саммит «Центральная Азия — Италия» в мае и встречу с премьером Италии Джорджей Мелони на форуме в Астане.

Марко Поло — известный путешественник из Италии, который жил в XIII веке. Он был купцом и исследователем, который отправился из Венеции через Азию и добрался до Китая, где жил при дворе Хубилай хана.

