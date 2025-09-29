В поселке Мамакан Бодайбинского района возобновили строительство школы

Работы на стройплощадке поселке Мамакан Бодайбинского района возобновились: здесь возводится долгожданная школа на 250 мест по областной программе «Развитие образования». На объекте пришлось сменить подрядчика, поскольку организация неоднократно нарушала сроки проведения работ. Из-за этого дату сдачи в эксплуатацию пришлось передвигать: в 2023 году проектировщики провели техническое обследование уже возведенных конструкций, актуализировали документы, в конце 2024 года были получены положительные заключения необходимых экспертиз.
И вот в здании снова закипела работа. Каркас уже готов, внутри монтируются инженерные коммуникации, идет отделка помещений, параллельно благоустраивается прилегающая территория. Кроме того, проводится отделка фасада, устанавливаются входные группы и пандусы. В школе уже появился лифт, есть и своя дизельная подстанция. Все должно быть окончательно готово в следующем году.
— Была проведена большая работа по перезапуску проекта, — отметил министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков. — Нынешний подрядчик завершит основное строительство, далее нам останется заключить еще контракт на некоторые работы и в 2026 году дети поселка Мамакан получат современную и безопасную школу.
В региональном минстрое пояснили: местной администрации необходимо будет найти исполнителей для проведения некоторых отдельных работ, например, монтаж систем безопасности, установку сантехники, ограждение территории и других.