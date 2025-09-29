В поселке Мамакан Бодайбинского района возобновили строительство школы

И вот в здании снова закипела работа. Каркас уже готов, внутри монтируются инженерные коммуникации, идет отделка помещений, параллельно благоустраивается прилегающая территория. Кроме того, проводится отделка фасада, устанавливаются входные группы и пандусы. В школе уже появился лифт, есть и своя дизельная подстанция. Все должно быть окончательно готово в следующем году.