В Красноярске 9 октября проведут проверку сирен

9 октября в Красноярске пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. Как уточнили Sibnovosti.ru, перенос даты связан с проведением в городе Международной олимпиады по финансовой безопасности (в других городах России сирены завоют уже 1 октября).
Систему оповещения включат дважды: с 10:30 до 11:20. Кроме того, телевидение и радио прервут трансляцию, чтобы передать информацию о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Жителей краевого центра просят сохранять спокойствие и никаких действий не предпринимать.
