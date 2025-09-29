Ричмонд
В Красноярске 9 октября проведут проверку сирен

Жителей Красноярска предупреждают о проведении плановой проверки системы оповещения населения.

Источник: Комсомольская правда

9 октября в Красноярске пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. Как уточнили Sibnovosti.ru, перенос даты связан с проведением в городе Международной олимпиады по финансовой безопасности (в других городах России сирены завоют уже 1 октября).

Систему оповещения включат дважды: с 10:30 до 11:20. Кроме того, телевидение и радио прервут трансляцию, чтобы передать информацию о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Жителей краевого центра просят сохранять спокойствие и никаких действий не предпринимать.

Ранее мы писали, что на площади Портовиков в Дудинке прошло торжественное открытие бюста Петра I.